У Миколаєві на стихійному ринку продавали раків без документів
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- Світлана Іванченко
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15:32, 13 листопада, 2024
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Державні інспектори зафіксували незаконний продаж раків на стихійному ринку у Миколаєві по вулиці Будівельників, біля будинку 3-А. Продавець не мав жодних дозволяючих документів, тож товар, вагою 3 кілограми, конфіскували.
Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що за фактом правопорушення склали адмінпротокол, а матеріали справи передали до районного суду Миколаєва для призначення штрафу.
Раніше повідомлялось, що на ринку в Центральному районі Миколаєва екологи також зафіксували незаконний продаж раків.
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