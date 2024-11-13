У Миколаєві на стихійному ринку продавали раків без документів

Державні інспектори зафіксували незаконний продаж раків на стихійному ринку у Миколаєві по вулиці Будівельників, біля будинку 3-А. Продавець не мав жодних дозволяючих документів, тож товар, вагою 3 кілограми, конфіскували.

Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що за фактом правопорушення склали адмінпротокол, а матеріали справи передали до районного суду Миколаєва для призначення штрафу.

У Миколаєві на стихійному ринку продавали раків без відповідних документів. Фото: Держекоінспекція

Раніше повідомлялось, що на ринку в Центральному районі Миколаєва екологи також зафіксували незаконний продаж раків.