«єОселя»: Одеська область посіла четверте місце в Україні за кількістю виданих кредитів

Ключі від квартири, фото: deposit

Одеська область зайняла четверте місце в Україні за обсягом виданих іпотечних кредитів у межах програми «єОселя» — мешканцям регіону видано 684 кредити на суму 952 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.

«Загальна кількість кредитів для усіх категорій населення в Одеській області — 684, на суму 952 мільйони гривень (4 місце по Україні)», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 350 захисників з Одещини придбали житло за безвідсотковим кредитом.

«Окремим категоріям населення Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову ставку. Наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники можуть взяти житло в кредит і не сплачувати відсотки. На сьогодні компенсацію з обласного бюджету вже отримали 350 учасників програми «єОселя» на суму майже 8,1 мільйона гривень», — зазначає пресслужба.

Нагадаємо, програма «єОселя» стартувала у 2022 році, і є частиною політики «Зроблено в Україні». З початку 2024 року за програмою доступного житла «єОселя» українські родини оформили 7254 кредити на загальну суму 12,4 мільярда гривень.

Згодом Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки за програмою «єОселя». Тепер у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.