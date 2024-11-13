Завдано шкоди на понад ₴33 тисячі: на Миколаївщині виявили незаконний вилов риби
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- Даріна Мельничук
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23:22, 13 листопада, 2024
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У Миколаївському району інспектори виявили порушника, який здійснював незаконний вилов риби за допомогою сітки.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що порушник виловлював рибу на човні за допомогою 50-метрової мисинової сітки.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 33 660 гривень.
Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направили до суду.
Нагадаємо, державні інспектори зафіксували незаконний продаж раків на стихійному ринку у Миколаєві по вулиці Будівельників, біля будинку 3-А. Продавець не мав жодних дозволяючих документів, тож товар, вагою 3 кілограми, конфіскували.
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