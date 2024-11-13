  • середа

    13 листопада, 2024

  • 3.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Завдано шкоди на понад ₴33 тисячі: на Миколаївщині виявили незаконний вилов риби

У Миколаївському району інспектори виявили порушника, який здійснював незаконний вилов риби за допомогою сітки.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. 

Зазначається, що порушник виловлював рибу на човні за допомогою 50-метрової мисинової сітки.

На Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція
На Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 33 660 гривень.

Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направили до суду.

Нагадаємо, державні інспектори зафіксували незаконний продаж раків на стихійному ринку у Миколаєві по вулиці Будівельників, біля будинку 3-А. Продавець не мав жодних дозволяючих документів, тож товар, вагою 3 кілограми, конфіскували.

Останні новини про: Держекоінспекція

Комунальники пошкодили 10 платанів у Миколаєві: шкоду оцінили в ₴30 тисяч
Держекоінспекція відзвітувала, що оштрафувала миколаївця за продаж 3 кг раків на стихійному ринку
Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на майже ₴12 тисяч
Реклама

Читайте також:

новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська
новини

Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Юлія Бойченко
новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Держекоінспекція

Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на майже ₴12 тисяч
Держекоінспекція відзвітувала, що оштрафувала миколаївця за продаж 3 кг раків на стихійному ринку
Комунальники пошкодили 10 платанів у Миколаєві: шкоду оцінили в ₴30 тисяч

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Деякі будинки Миколаєва до завтра будуть без води: адреси

З початку війни 817 підприємств Миколаївщини змінили реєстрацію

Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на майже ₴12 тисяч