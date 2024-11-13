Завдано шкоди на понад ₴33 тисячі: на Миколаївщині виявили незаконний вилов риби

У Миколаївському району інспектори виявили порушника, який здійснював незаконний вилов риби за допомогою сітки.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що порушник виловлював рибу на човні за допомогою 50-метрової мисинової сітки.

На Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція На Миколаївщині зафіксували незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 33 660 гривень.

Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направили до суду.

Нагадаємо, державні інспектори зафіксували незаконний продаж раків на стихійному ринку у Миколаєві по вулиці Будівельників, біля будинку 3-А. Продавець не мав жодних дозволяючих документів, тож товар, вагою 3 кілограми, конфіскували.