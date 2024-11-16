Українські захисники збили вночі 53 дрони, у тому числі і над Миколаївщиною

Українські захисники збили вночі 53 дрони. Фото з pixabay

Сили оборони станом на ранок суботи, 16 листопада, збили 53 ударні безпілотники із 83 запущених.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«У ніч на 16 листопада ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вдалося збити 53 ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Водночас 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, що російські війська атакували «Шахедами» Запоріжжя. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.