На Миколаївщині за добу сталося 40 пожеж, більшість — через суху траву
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Упродовж 17 серпня на Миколаївщині сталося 40 пожеж. Більшість із них виникла через загоряння сухої трави, чагарників, пожнивних залишків та сміття. Загальна площа займання перевищила 22 гектари.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
У Новому Бузі сухостій загорівся поблизу приватних будинків. Вогонь швидко перекинувся на господарські споруди на території кількох домоволодінь і знищив три з них. Рятувальники загасили пожежу на площі 700 квадратних метрів та не дали вогню поширитися далі.
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Ще одна пожежа сталася у селі Новошмідтівка. Там вогонь із сухої трави перекинувся на сарай. Пожежу загасили на площі 100 квадратних метрів і врятували від вогню житловий будинок.
У Баштанці горіла літня кухня площею 40 квадратних метрів, а в селі Садове — господарська споруда на площі 9 квадратних метрів.
Також протягом доби двічі горіли автомобілі. У селі Іванівка зайнявся ГАЗ 33102, а в Доманівці — ВАЗ 2107. Другу пожежу місцеві жителі встигли загасити самостійно.
Найбільше пожеж в екосистемах зафіксували у Миколаївському та Баштанському районах — по дев’ять. Ще вісім таких випадків сталися у Вознесенському районі, по п’ять — у Первомайському районі та Миколаєві.
Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.
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