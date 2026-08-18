На Миколаївщині за добу сталося 40 пожеж, більшість — через суху траву

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Упродовж 17 серпня на Миколаївщині сталося 40 пожеж. Більшість із них виникла через загоряння сухої трави, чагарників, пожнивних залишків та сміття. Загальна площа займання перевищила 22 гектари.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У Новому Бузі сухостій загорівся поблизу приватних будинків. Вогонь швидко перекинувся на господарські споруди на території кількох домоволодінь і знищив три з них. Рятувальники загасили пожежу на площі 700 квадратних метрів та не дали вогню поширитися далі.

Ще одна пожежа сталася у селі Новошмідтівка. Там вогонь із сухої трави перекинувся на сарай. Пожежу загасили на площі 100 квадратних метрів і врятували від вогню житловий будинок.

У Баштанці горіла літня кухня площею 40 квадратних метрів, а в селі Садове — господарська споруда на площі 9 квадратних метрів.

Також протягом доби двічі горіли автомобілі. У селі Іванівка зайнявся ГАЗ 33102, а в Доманівці — ВАЗ 2107. Другу пожежу місцеві жителі встигли загасити самостійно.

Найбільше пожеж в екосистемах зафіксували у Миколаївському та Баштанському районах — по дев’ять. Ще вісім таких випадків сталися у Вознесенському районі, по п’ять — у Первомайському районі та Миколаєві.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.