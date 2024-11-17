Росіяни атакували Херсон: троє людей загинули, ще девʼять — поранені

Російська армія обстріляла Херсон. Ілюстраційне фото: «Суспільне Херсон»

У неділю, 17 листопада, російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще девʼять — поранені.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, У Дніпровському районі Херсона зранку російські окупанти з дрона атакували автівку, загинули 58-річний чоловік та 51-річна жінка.

Крім цього двоє людей поранені — чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі вони у лікарні.

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Згодом під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона потрапив автобус. Уламками пошкоджено скло, водій з пасажирами не постраждали.

«До лікарів звернулась 67-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 14.30. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму», — пише Роман Мрочко.

Пізніше голова ОВА повідомив про третю жертву російських обстрілів у Херсоні – близько 15 години у Центральному районі Херсона загинув 52-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу він отримав вибухову травму, несумісну з життям.

Також поранена — 70-річна жінка. Вона постраждала внаслідок ворожого обстрілу Центрального району міста близько 15.30. В жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. На момент атаки потерпіла була в приміщенні.

Зараз відомо про 3 загиблих і 9 поранених через обстріли Херсонщини з боку російських військ.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах застосовуються екстрені відключення електроенергії.