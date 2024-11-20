Через війну в Україні знищено 3 млн га лісів, ― міністерка захисту довкілля та природних ресурсів

Через війну в Україні знищено 3 млн гектарів лісів. Фото: пресслужба міністерства довкілля та природних ресурсів України

З початку повномасштабної війни екологічні збитки, завдані Україні, оцінюються в 71 мільярд доларів.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату, що проходить в Баку.

«За час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн», ― зауважила вона.

За її словами, наслідки російської агресії відчуває не лише Україна. Продукти горіння від ракетних ударів досягли інших держав.

«Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети. Продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі», — підкреслила міністерка.

Зазначається, що, через бойові дії та пожежі за майже три роки війни знищено 3 мільйони гектарів лісів. При цьому потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 мільйона тонн.

Крім того, забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 тисяч квадратних кілометрів, що у два рази більше за площу Азербайджану.

$71 млрд становлять збитки завдані довкілля Україна від війни. Фото: пресслужба міністерства довкілля та природних ресурсів України

Міністр наголосила, що Україна активно працює над відновленням.

«Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 мільйонів дерев на площі понад 75 тисяч гектарів», ― додала Гринчук.

Контент українського павільйону на COP29 базується на головному принципі зеленого відновлення — «build back greener», а також на необхідності відшкодування збитків, завданих довкіллю через агресію Росії.

Раніше повідомлялось , що внаслідок російської атаки в Одесі, 18 листопада, зруйновані приватні приватні будинки в одному із рекреаційних районів міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 1,2 мільйона гривень.