₴23 млн збитків: директор полігону на Одещині під слідством через злив токсичних відходів

Наслідки зливу токсичних відходів на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Директора полігону на Одещині підозрюють у незаконному зливі токсичних відходів. Збитки довкіллю сягнули понад 23 мільйони гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, директор КП «Комунальник» дозволив одній із морських агентських компаній вивантажувати забруднені речовини без жодних дозвільних документів та без проведення обов’язкової оцінки впливу на довкілля.

Наслідки зливу токсичних відходів на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки зливу токсичних відходів на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура Слідчі дії у справі зливу токсичних відходів на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Держекоінспекції зазначили, що йдеться про відходи з високим вмістом нафтопродуктів, які утворювались після очищення трюмів морських нафтоналивних суден.

«Відходи мали високу концентрацію нафтопродуктів, утворювались шляхом замивання трюмів морських нафтоналивних суден. Їх незаконно вивозили з порту та звозили на полігон для утилізації», — йдеться у повідомленні.

Посадовцю оголосили підозру у порушенні правил екологічної безпеки. У разі доведення провини йому загрожує до десяти років тюрми з обмеженням права обіймати певні посади або займатись визначеною діяльністю протягом трьох років.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських дронів по Миколаєву 10 квітня цього року збитки, завдані довкіллю, склали понад 94 мільйони гривень.