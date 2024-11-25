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У Харкові вже 23 поранених унаслідок російського обстрілу

Наслідки удару по Харкову. Фото: ДСНСНаслідки удару по Харкову. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Харкова вранці 25 листопада зросла до 23 людей.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Зазначається, що після удару виникла пожежа на площі близько 80 метрів квадратних. Її вже вдалося загасити. Поранені 23 людини віком від 21 до 71 років. 16 постраждалих відправили до лікарні.

«На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через обстріл міста 25 листопада горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, а в будинках пошкоджені вікна.

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