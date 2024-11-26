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Графік відключень світла на Миколаївщині 27 листопада

Відключення світла. Фото: «МикВісті»Відключення світла. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 27 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключатимуть одну чергу в період з 08:00 до 19:00 годин для побутових споживачів.

Крім цього, з 07:00 до 20:00 годин застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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В почерговому розрізі:

1 черга:  10:00 - 12:00

               

2 черга:  16:00 - 18:00

 

3 черга:  08:00 - 10:00

                          

4 черга: 14:00 - 16:00

                           

5 черга:  12:00 - 14:00

              

6 черга:  18:00 - 19:00.

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.   

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