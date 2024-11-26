Графік відключень світла на Миколаївщині 27 листопада
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:48, 26 листопада, 2024
-
У Миколаївській області 27 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключатимуть одну чергу в період з 08:00 до 19:00 годин для побутових споживачів.
Крім цього, з 07:00 до 20:00 годин застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В почерговому розрізі:
1 черга: 10:00 - 12:00
2 черга: 16:00 - 18:00
3 черга: 08:00 - 10:00
4 черга: 14:00 - 16:00
5 черга: 12:00 - 14:00
6 черга: 18:00 - 19:00.
Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.
Останні новини про: Відключення електроенергії