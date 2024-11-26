Графік відключень світла на Миколаївщині 27 листопада

Відключення світла. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 27 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключатимуть одну чергу в період з 08:00 до 19:00 годин для побутових споживачів.

Крім цього, з 07:00 до 20:00 годин застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Реклама

В почерговому розрізі:

1 черга: 10:00 - 12:00

2 черга: 16:00 - 18:00

3 черга: 08:00 - 10:00

4 черга: 14:00 - 16:00

5 черга: 12:00 - 14:00

6 черга: 18:00 - 19:00.

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.