Деякі вулиці Миколаєва залишаться без водопостачання до завтра: адреси
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- Анна Гакман
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21:49, 28 листопада, 2024
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Сьогодні, 28 листопада, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без водопостачання.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 29 листопада 20:00 води не буде:
- по Садовій від В. Морської до Оберегової;
- приватний сектор вул. Флотської та всі прилеглі провулки.
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