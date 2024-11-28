Деякі вулиці Миколаєва залишаться без водопостачання до завтра: адреси

Відключення води, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 28 листопада, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 29 листопада 20:00 води не буде:

по Садовій від В. Морської до Оберегової;

приватний сектор вул. Флотської та всі прилеглі провулки.

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