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Деякі вулиці Миколаєва залишаться без водопостачання до завтра: адреси

Відключення води, фото з відкритих джерелВідключення води, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 28 листопада, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 29 листопада 20:00 води не буде:

  • по Садовій від В. Морської до Оберегової;
  • приватний сектор вул. Флотської та всі прилеглі провулки.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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