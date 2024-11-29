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Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: загинула медпрацівниця

Російська армія обстріляла Херсон. Ілюстраційне фото: «Суспільне Херсон»Російська армія обстріляла Херсон. Ілюстраційне фото: «Суспільне Херсон»

Вранці 29 листопада російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у результаті удару безпілотника боєприпасом по цивільному автомобілю загинула медична сестра одного із закладів охорони здоров’я. 

«Вона перебувала в автівці та померла на місці від отриманих травм», — йдеться у повідомленні.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством, що передбачає частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 листопада у Дніпровському районі Херсонської області російський безпілотник завдав удару по цивільному. Постраждав 69-річний чоловік, який отримав уламкове поранення передпліччя.

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