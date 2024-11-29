Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: загинула медпрацівниця
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- Даріна Мельничук
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12:28, 29 листопада, 2024
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Вранці 29 листопада російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що у результаті удару безпілотника боєприпасом по цивільному автомобілю загинула медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.
«Вона перебувала в автівці та померла на місці від отриманих травм», — йдеться у повідомленні.
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством, що передбачає частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 28 листопада у Дніпровському районі Херсонської області російський безпілотник завдав удару по цивільному. Постраждав 69-річний чоловік, який отримав уламкове поранення передпліччя.
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