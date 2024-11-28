Російські військові атакували з дрона жителя Херсонщини

У Дніпровському районі Херсонської області російський безпілотник завдав удару по цивільному. Постраждав 69-річний чоловік, який отримав уламкове поранення передпліччя.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

«Російська армія знов атакувала з БпЛА цивільного у Дніпровському районі. Під удар ворожого дрона потрапив чоловік, 69 років. Він самостійно звернувся до лікарні. В потерпілого – мінно-вибухова травма та уламкове поранення передпліччя. Його шпиталізували для надання меддопомоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed. Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.

Також, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.