В окупованому Донецьку вибухнуло авто начальника Оленівської колонії

Постраждала автівка. Скриншот з відео з Telegram-каналів

В окупованому Донецьку у машині підірвався начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.

Про це повідомляють російські ЗМІ, та Telegram-канали «Mashта» та «РИА Новости».

Повідомляється, що сам Сергій Євсюков загинув, а його дружина зазнала важких поранень — їй відірвало ногу. Офіційної інформації поки немає.

Постраждала автівка. Скриншот з відео з Telegram-каналів

Telegram-канали публікують відео, на якому видно пошкоджений автомобіль та людей, що які намагаються надати допомогу водієві.

За попередньою інформацією, під днищем Toyota Land Cruiser було встановлено заряд пластиту, еквівалентний 100 грамам тротилу.

Сергій Євсюков – начальник виправної колонії. Колаж – МІПЛ

Теракт в Оленівці

Вранці 29 липня 2022 року російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Пропагандисти повідомляють про щонайменше 53 загиблих.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні «воєнних злочинів».

Пізніше Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.