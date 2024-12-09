  • понеділок

    9 грудня, 2024

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В окупованому Донецьку вибухнуло авто начальника Оленівської колонії

Скринхоти з відеоПостраждала автівка. Скриншот з відео з Telegram-каналів

В окупованому Донецьку у машині підірвався начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.

Про це повідомляють російські ЗМІ, та Telegram-канали «Mashта»  та «РИА Новости».

Повідомляється, що сам Сергій Євсюков загинув, а його дружина зазнала важких поранень — їй відірвало ногу. Офіційної інформації поки немає.

Скринхоти з відеоПостраждала автівка. Скриншот з відео з Telegram-каналів

Telegram-канали публікують відео, на якому видно пошкоджений автомобіль та людей, що які намагаються надати допомогу водієві.

За попередньою інформацією, під днищем Toyota Land Cruiser було встановлено заряд пластиту, еквівалентний 100 грамам тротилу.

Сергій Євсюков – начальник виправної колонії. Колаж – МІПЛСергій Євсюков – начальник виправної колонії. Колаж – МІПЛ

Теракт в Оленівці

Вранці 29 липня 2022 року російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Пропагандисти повідомляють про щонайменше 53 загиблих.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні «воєнних злочинів».

Пізніше Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. 

Останні новини про: Оленівка

Рідні постраждалих внаслідок теракту в Оленівці просять владу заснувати день пам’яті
Ексочільники «Оленівської колонії» причетні до загибелі військовополонених: СБУ повідомила про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман
новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Оленівка

Ексочільники «Оленівської колонії» причетні до загибелі військовополонених: СБУ повідомила про підозру
Рідні постраждалих внаслідок теракту в Оленівці просять владу заснувати день пам’яті

Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дронами

Графік відключень світла на Миколаївщині 9 грудня

На відновлення пошкоджених будинків у 2025 році з бюджету Одеси виділили ₴92 млн