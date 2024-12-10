Під час ротації на ЗАЕС дрон пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:37, 10 грудня, 2024
-
Сьогодні, 10 грудня, дрон пошкодив службовий автомобіль Міжнародного агентства з атомної енергії, який прямував для ротації персоналу на ЗАЕС. Належність БПЛА не вказана.
Як повідомляє МАГАТЕ, співробітники агенції не постраждали.
«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив як «неприпустимий» напад на співробітників агенції, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту», – вказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у вівторок, 10 грудня, російська армія обстріляла центр Запоріжжя. Наразі кількість постраждалих зросла до 16 людей. Рятувальна операція ще триває.
Останні новини про: Війна в Україні