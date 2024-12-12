Жителів Матвіївки повернули до 4-ї черги відключень електроенергії

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»

Жителів Матвіївки знову підключають до 4-ї черги відключень світла.

Як зазначають в «Миколаївобленерго», сьогодні увечері буде відключення споживачів згідно з оновленим графіком.

«Увага! Жителі мікрорайону Матвіївка! Вас повернули у вашу 4 чергу. О 20:00 будете знеструмлені за звичними годинами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на резервній схемі електропостачання жителів мікрорайону Матвіївка були два дні – з 10 грудня.

Зазначимо, що у Миколаївській області 13 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. Відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 06:00 до 21:00 годин:

06:00 — 08:00 — одна черга;

08:00 — 19:00 — дві черги;

19:00 — 21:00 — одна черга.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/