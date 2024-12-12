Жителів Матвіївки повернули до 4-ї черги відключень електроенергії
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- Анна Гакман
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20:15, 12 грудня, 2024
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Жителів Матвіївки знову підключають до 4-ї черги відключень світла.
Як зазначають в «Миколаївобленерго», сьогодні увечері буде відключення споживачів згідно з оновленим графіком.
«Увага! Жителі мікрорайону Матвіївка! Вас повернули у вашу 4 чергу. О 20:00 будете знеструмлені за звичними годинами», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на резервній схемі електропостачання жителів мікрорайону Матвіївка були два дні – з 10 грудня.
Зазначимо, що у Миколаївській області 13 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. Відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 06:00 до 21:00 годин:
- 06:00 — 08:00 — одна черга;
- 08:00 — 19:00 — дві черги;
- 19:00 — 21:00 — одна черга.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
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