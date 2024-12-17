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    Миколаїв

  • 17 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 8.2° Мінлива хмарність

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На Миколаївщині 18 грудня прогнозують до +11° удень та мінливу хмарність

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 18 грудня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +6° до +11°, а вночі становитиме від +1° до +6°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вітер північно-західного напрямку матиме швидкість 9-14 м/с. Також синоптики зазначають, що у Миколаєві вночі очікується +4° до +6°, а вдень +7°до +9°. Істотних опадів не передбачається.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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