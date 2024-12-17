На Миколаївщині 18 грудня прогнозують до +11° удень та мінливу хмарність

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 18 грудня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +6° до +11°, а вночі становитиме від +1° до +6°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вітер північно-західного напрямку матиме швидкість 9-14 м/с. Також синоптики зазначають, що у Миколаєві вночі очікується +4° до +6°, а вдень +7°до +9°. Істотних опадів не передбачається.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: