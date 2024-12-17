На Миколаївщині 18 грудня прогнозують до +11° удень та мінливу хмарність
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- Анна Гакман
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22:10, 17 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 18 грудня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +6° до +11°, а вночі становитиме від +1° до +6°.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що вітер північно-західного напрямку матиме швидкість 9-14 м/с. Також синоптики зазначають, що у Миколаєві вночі очікується +4° до +6°, а вдень +7°до +9°. Істотних опадів не передбачається.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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