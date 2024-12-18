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На Миколаївщині 19 грудня прогнозують до +12° удень та слабкий туман

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 19 грудня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме від +7° до +12°, а вночі коливатиметься від -2° до +3°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики додають, що вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с. У Миколаєві температура повітря вночі очікується в межах 0° до +2°, а вдень — від +9° до +11°.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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