На Миколаївщині 19 грудня прогнозують до +12° удень та слабкий туман

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 19 грудня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме від +7° до +12°, а вночі коливатиметься від -2° до +3°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики додають, що вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с. У Миколаєві температура повітря вночі очікується в межах 0° до +2°, а вдень — від +9° до +11°.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: