На Миколаївщині 19 грудня прогнозують до +12° удень та слабкий туман
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- Анна Гакман
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23:10, 18 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 19 грудня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме від +7° до +12°, а вночі коливатиметься від -2° до +3°.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики додають, що вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с. У Миколаєві температура повітря вночі очікується в межах 0° до +2°, а вдень — від +9° до +11°.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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