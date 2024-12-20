Завтра на Миколаївщині очікуються дощі та туман

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 21 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощі та туман у нічний і ранковий час. Температура повітря вдень становитиме від +5° до +10°, а вночі — від +2° до +7°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що у Миколаєві вночі температура повітря коливатиметься в межах +5° до +7°, а вдень — від +7° до +9°.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: