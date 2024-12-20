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Завтра на Миколаївщині очікуються дощі та туман

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 21 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощі та туман у нічний і ранковий час. Температура повітря вдень становитиме від +5° до +10°, а вночі — від +2° до +7°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що у Миколаєві вночі температура повітря коливатиметься в межах +5° до +7°, а вдень — від +7° до +9°.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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