Завтра на Миколаївщині очікуються дощі та туман
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- Анна Гакман
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23:10, 20 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 21 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощі та туман у нічний і ранковий час. Температура повітря вдень становитиме від +5° до +10°, а вночі — від +2° до +7°.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Зазначається, що у Миколаєві вночі температура повітря коливатиметься в межах +5° до +7°, а вдень — від +7° до +9°.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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