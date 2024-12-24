Завтра на Миколаївщині очікуються дощі та туман
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- Анна Гакман
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23:00, 24 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 25 грудня, очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями можливий дощ.
Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, у нічний і ранковий час місцями утвориться туман.
Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0° до +5°, а вдень підвищиться до +2°до +7°. У Миколаєві вночі очікується від +2° до +4°, а вдень — від +4° до +6°.
Синоптики також попереджають про північно-східний вітер із поривами 15–20 м/с.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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