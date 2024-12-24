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Завтра на Миколаївщині очікуються дощі та туман

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 25 грудня, очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями можливий дощ. 

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, у нічний і ранковий час місцями утвориться туман.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0° до +5°, а вдень підвищиться до +2°до +7°. У Миколаєві вночі очікується від +2° до +4°, а вдень — від +4° до +6°.

Синоптики також попереджають про північно-східний вітер із поривами 15–20 м/с. 

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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