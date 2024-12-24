Завтра на Миколаївщині очікуються дощі та туман

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 25 грудня, очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями можливий дощ.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, у нічний і ранковий час місцями утвориться туман.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0° до +5°, а вдень підвищиться до +2°до +7°. У Миколаєві вночі очікується від +2° до +4°, а вдень — від +4° до +6°.

Синоптики також попереджають про північно-східний вітер із поривами 15–20 м/с.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: