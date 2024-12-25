Синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду в Миколаєві та області завтра

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 26 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. У нічний час місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом, удень без істотних опадів.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, північно-східний вітер сягатиме поривів 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -2° до +3°, а вдень становитиме 0°-5° тепла. У Миколаєві вночі близько 0°, а вдень очікується +2°-4°.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: