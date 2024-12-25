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Незаконно зрубав акації: жителя Миколаївщини засудили на рік та оштрафували на ₴31 тисячу

Жителя Миколаївщини засудили та оштрафували за незаконно зрублені акації. Ілюстративне фото: НацполіціяЖителя Миколаївщини засудили та оштрафували за незаконно зрублені акації. Ілюстративне фото: Нацполіція

Жителя Березнегуватської громади приговорили до одного року обмеження волі та зобов’язали сплатити 31 тисячу гривень штрафу за незаконну вирубку 11 акацій. 

Відповідне рішення наприкінці листопада ухвалив Березнегуватський районний суд Миколаївської області.

За даними Державної екологічної інспекції, інцидент стався у 2023 році на землях державної власності поблизу села Веселе. У відомстві зазначили, що сума штрафу буде перерахована до місцевого бюджету Березнегуватської громади.

Нагадаємо, у Миколаєві, на території одного з навчальних закладів у районі Намив, незаконно зрубали блакитну ялинку. Винуватця оштрафували на 3 тисячі гривень.

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