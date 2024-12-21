Штраф ₴3 тисячі: У Миколаєві незаконно зрубали блакитну ялинку

У Миколаєві, на території одного з навчальних закладів у районі Намив, незаконно зрубали блакитну ялинку. Винуватця оштрафували на 3 тисячі гривень.

Місце інциденту обстежили представники державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Вони підтвердили факт правопорушення, винного притягнули до адміністративної відповідальності й оштрафували.

У Миколаєві незаконно зрубали блакитну ялинка. Фото: Держекоінспекція У Миколаєві незаконно зрубали блакитну ялинка. Фото: Держекоінспекція

Екологи нагадали, що відповідно до «Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження дерев і чагарників», у грудні-січні розмір шкоди за незаконне знищення хвойних дерев збільшується у 4 рази.

Нагадаємо, що в Одесі порушник сплатив понад 6 тисяч гривень штрафу за знищення дерева.