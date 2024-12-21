Штраф ₴3 тисячі: У Миколаєві незаконно зрубали блакитну ялинку
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- Світлана Іванченко
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16:57, 21 грудня, 2024
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У Миколаєві, на території одного з навчальних закладів у районі Намив, незаконно зрубали блакитну ялинку. Винуватця оштрафували на 3 тисячі гривень.
Місце інциденту обстежили представники державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Вони підтвердили факт правопорушення, винного притягнули до адміністративної відповідальності й оштрафували.
Екологи нагадали, що відповідно до «Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження дерев і чагарників», у грудні-січні розмір шкоди за незаконне знищення хвойних дерев збільшується у 4 рази.
Нагадаємо, що в Одесі порушник сплатив понад 6 тисяч гривень штрафу за знищення дерева.
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