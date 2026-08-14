Спалював стерню біля Арбузинки: порушника оштрафували на ₴3 тис.
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Первомайському районі екоінспектори притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка за випалювання пожнивних решток і стерні. Порушника оштрафували на 3060 гривень.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Факт випалювання виявили екоінспектори під час рейду біля селища Арбузинка Арбузинської громади.
На чоловіка склали протокол за частиною 1 статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у вересні 2024 року аграрія з Білгород-Дністровського району Одеської області судили за підпал власних земельних ділянок — чоловік підпалив поле, щоб зекономити на прибиранні технікою, і йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі.
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