Спалював стерню біля Арбузинки: порушника оштрафували на ₴3 тис.

Біля Арбузинки оштрафували чоловіка за спалювання стерні. Фото Держекоінспекції

У Первомайському районі екоінспектори притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка за випалювання пожнивних решток і стерні. Порушника оштрафували на 3060 гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Факт випалювання виявили екоінспектори під час рейду біля селища Арбузинка Арбузинської громади.

На чоловіка склали протокол за частиною 1 статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у вересні 2024 року аграрія з Білгород-Дністровського району Одеської області судили за підпал власних земельних ділянок — чоловік підпалив поле, щоб зекономити на прибиранні технікою, і йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі.