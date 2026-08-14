 Спалював стерню біля Арбузинки: порушника оштрафували на ₴3 тис.

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Головна Новини Інциденти 13:44, 14 серпня, 2026

Спалював стерню біля Арбузинки: порушника оштрафували на ₴3 тис.

Біля Арбузинки оштрафували чоловіка за спалювання стерні. Фото ДержекоінспекціїБіля Арбузинки оштрафували чоловіка за спалювання стерні. Фото Держекоінспекції

У Первомайському районі екоінспектори притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка за випалювання пожнивних решток і стерні. Порушника оштрафували на 3060 гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Факт випалювання виявили екоінспектори під час рейду біля селища Арбузинка Арбузинської громади.

На чоловіка склали протокол за частиною 1 статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у вересні 2024 року аграрія з Білгород-Дністровського району Одеської області судили за підпал власних земельних ділянок — чоловік підпалив поле, щоб зекономити на прибиранні технікою, і йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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