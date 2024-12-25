У Миколаєві в пожежі загинула жінка
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- Світлана Іванченко
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19:04, 25 грудня, 2024
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У Миколаєві 25 грудня в пожежі загинула жінка. Вогонь охопив квартиру на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Генерала Олекси Алмазова.
Про це повідомили в ДСНС України у Миколаївській області.
«Під час проведення розвідки в одній з кімнат вогнеборці виявили жінку близько 60 років», — говориться в повідомленні.
Рятувальники евакуювали її на свіже повітря та надали екстрену допомогу. На місце прибули медики швидкої допомоги, які провели реанімаційні заходи, але врятувати жінку не вдалося.
Пожежа охопила площу в 10 квадратних метрів, її загасили протягом півгодини. Причини займання наразі встановлюються.
Раніше у селі Юріївка Баштанського району Миколаївщини загорівся житловий будинок. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні тіло загиблої 74-річну жінки.
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