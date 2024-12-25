  • середа

    25 грудня, 2024

  • 4.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 25 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 4.8° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві в пожежі загинула жінка

У Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській області

У Миколаєві 25 грудня в пожежі загинула жінка. Вогонь охопив квартиру на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Генерала Олекси Алмазова.

Про це повідомили в  ДСНС України у Миколаївській області.

«Під час проведення розвідки в одній з кімнат вогнеборці виявили жінку близько 60 років», — говориться в повідомленні.

Рятувальники евакуювали її на свіже повітря та надали екстрену допомогу. На місце прибули медики швидкої допомоги, які провели реанімаційні заходи, але врятувати жінку не вдалося.

Пожежа охопила площу в 10 квадратних метрів, її загасили протягом півгодини. Причини займання наразі встановлюються.

У Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській області
У Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Раніше у селі Юріївка Баштанського району Миколаївщини загорівся житловий будинок. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні тіло загиблої 74-річну жінки.

Останні новини про: Пожежі

За добу у Миколаєві та області виникло 5 пожеж: горіли склади, телевізор, ліфт та дах будинку
За добу на Миколаївщині два рази горіли будинки: на одній із пожеж ледь не постраждала жінка
Через замкнення електромережі на Миколаївщині загорівся будинок: загинула жінка
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль

Останні новини про: Пожежі

Через замкнення електромережі на Миколаївщині загорівся будинок: загинула жінка
За добу на Миколаївщині два рази горіли будинки: на одній із пожеж ледь не постраждала жінка
За добу у Миколаєві та області виникло 5 пожеж: горіли склади, телевізор, ліфт та дах будинку

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

З 1 січня ФОП сплачуватимуть підвищені податки — Зеленський підписав закон

4 години тому

У Миколаєві з 1 січня зросте тариф на вивезення сміття

Альона Коханчук

Головне сьогодні