У Миколаєві в пожежі загинула жінка

У Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській області

У Миколаєві 25 грудня в пожежі загинула жінка. Вогонь охопив квартиру на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Генерала Олекси Алмазова.

Про це повідомили в ДСНС України у Миколаївській області.

«Під час проведення розвідки в одній з кімнат вогнеборці виявили жінку близько 60 років», — говориться в повідомленні.

Рятувальники евакуювали її на свіже повітря та надали екстрену допомогу. На місце прибули медики швидкої допомоги, які провели реанімаційні заходи, але врятувати жінку не вдалося.

Пожежа охопила площу в 10 квадратних метрів, її загасили протягом півгодини. Причини займання наразі встановлюються.

У Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській області

У Миколаєві на пожежі загинула жінка, 25 грудня. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Раніше у селі Юріївка Баштанського району Миколаївщини загорівся житловий будинок. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили в помешканні тіло загиблої 74-річну жінки.