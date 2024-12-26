Жителя Первомайська засудили до 13 років ув'язнення за вбивство
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- Аліса Мелік-Адамян
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0:43, 26 грудня, 2024
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Первомайський міськрайонний суд визнав 48-річного жителя Первомайська винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Слідством встановлено, що 6 червня 2023 року на березі річки Синюха між обвинуваченим та 46-річним чоловіком виник конфлікт під час вживання алкоголю.
Засуджений наніс потерпілому удари пляшкою та ногами по тулубу і голові, спричинивши тяжкі травми, від яких чоловік помер на місці.
Суд дав чоловікові 13 років увʼязнення.
Нагадаємо, у Снігурівці, що на Миколаївщині, поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька. Їй загрожує до десяти років тюрми.
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