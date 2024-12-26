  • четвер

    26 грудня, 2024

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Первомайська засудили до 13 років ув'язнення за вбивство

Вбивство у Первомайську у 2023 році. Фото: Миколаївська обласна прокуратураВбивство у Первомайську у 2023 році. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Первомайський міськрайонний суд визнав 48-річного жителя Первомайська винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 6 червня 2023 року на березі річки Синюха між обвинуваченим та 46-річним чоловіком виник конфлікт під час вживання алкоголю.

Засуджений наніс потерпілому удари пляшкою та ногами по тулубу і голові, спричинивши тяжкі травми, від яких чоловік помер на місці.

Суд дав чоловікові 13 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Снігурівці, що на Миколаївщині, поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька. Їй загрожує до десяти років тюрми.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Жителя Вознесенську засудили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини
Зливали за раз до 600 літрів: вісьмох працівників депо «Миколаїв» затримали за крадіжку пального
Експосадовець Баштанської сільської ради підозрюється у привласненні понад ₴1,5 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Експосадовець Баштанської сільської ради підозрюється у привласненні понад ₴1,5 млн
Зливали за раз до 600 літрів: вісьмох працівників депо «Миколаїв» затримали за крадіжку пального
Жителя Вознесенську засудили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини

Низка вулиць Миколаєва завтра будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

За рік на Миколаївщині сталося 282 аварії за участю пішоходів

В Одеському онкоцентрі встановили новий апарат для лікування раку

У Миколаєві в пожежі загинула жінка