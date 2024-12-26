Жителя Первомайська засудили до 13 років ув'язнення за вбивство

Вбивство у Первомайську у 2023 році. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Первомайський міськрайонний суд визнав 48-річного жителя Первомайська винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 6 червня 2023 року на березі річки Синюха між обвинуваченим та 46-річним чоловіком виник конфлікт під час вживання алкоголю.

Засуджений наніс потерпілому удари пляшкою та ногами по тулубу і голові, спричинивши тяжкі травми, від яких чоловік помер на місці.

Суд дав чоловікові 13 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Снігурівці, що на Миколаївщині, поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька. Їй загрожує до десяти років тюрми.