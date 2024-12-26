Росіяни атакували з безпілотника Херсон: постраждало подружжя

Росіяни атакували Херсон. Фото: Getty Images

Вдень 26 грудня війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, у чоловіка та жінки мінно-вибухова травма та контузія.

«75-річної жінка лікуватиметься амбулаторно. У 76-річного чоловіка ще й уламкове поранення голови. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 25 грудня обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області.