Росіяни атакували з безпілотника Херсон: постраждало подружжя
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- Даріна Мельничук
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15:32, 26 грудня, 2024
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Вдень 26 грудня війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, у чоловіка та жінки мінно-вибухова травма та контузія.
«75-річної жінка лікуватиметься амбулаторно. У 76-річного чоловіка ще й уламкове поранення голови. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська 25 грудня обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області.
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