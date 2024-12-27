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Нігерійський військовий літак помилково атакував мирних жителів: 10 загиблих

Нігерійська армія вдарила по мирним жителям у штаті Сокото, фото: ВВСНігерійська армія вдарила по мирним жителям у штаті Сокото, фото: ВВС

Нігерійський військовий літак, переслідуючи бойовиків, помилково бомбардував мирних жителів у північно-західному штаті Сокото. Щонайменше 10 людей загинули і кілька отримали поранення.

Про це пише Reuters із посиланням на губернатора штату Ахмеда Алію.

Він заявив, що літаки виконували операцію зі знищення збройних угруповань, які тероризують країну. Але помилково обстріляли невинних жителів із сіл Гідан Сама і Рінтува. Військовослужбовці відзвітували, що завдали ударів по цілях, пов’язаних з угрупованням «Лукаравас», але не надали жодної інформації про постраждалих цивільних.

За даними BBC, на момент похорону 10 загиблих нігерійська армія «не сказала ні слова». Також жоден військовий не був присутній на похованнях, як і минулі рази.

За даними видання, це вже 9-й випадок, коли нігерійська армія здійснила «помилкову» атаку. Останній такий напад стався вночі 3 грудня 2023 року, коли дрон нігерійської армії двічі атакував святкування у штаті Кадуна. Військові тоді заявили, що сприйняли його за зібрання терористів. Ця атака призвела до смерті щонайменше 88 мирних людей.

Ахмед Алію пообіцяв співпрацювати з іншими органами влади для розслідування цієї операції. Він також оголосив, що передав постраждалим родинам близько 100 мішків харчів та близько 20 мільйонів найр (близько 13 тисяч доларів) готівкою.

Він також додав, що ведеться розслідування військової операції, в результаті якої загинули мирні жителі у двох селах.

Нагадаємо, що 25 грудня у Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Він виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії. на борту літака було пʼять членів екіпажу та 67 пасажирів. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

ЗМІ з посиланням на джерела в уряді Азербайджану заявили, що він був збитий російською ракетою «земля-повітря».

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