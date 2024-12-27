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В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Уламки ракети ATACMS в Курській області. Фото: Міністерство оборони РосіїУламки ракети ATACMS в Курській області. Фото: Міністерство оборони Росії

Україна обмежує застосування ракет ATACMS через вичерпання запасів, а також ймовірну зміну політики новообраного президента США Дональда Трампа щодо дозволу на удари вглиб Росії.

Про це пише «The New York Times» із посиланням на американських чиновників, повідомляє «Українська правда»

Видання зазначає, що навесні США передали Україні близько 500 ракет ATACMS зі складів Пентагону. Спочатку Україна не мала дозволу використовувати ці ракети для ударів по території Росії, тому вони застосовувалися для ураження цілей на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Однак у середині листопада адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Києву використовувати ці ракети для ударів углиб території РФ, але на той момент в України залишалося лише «десятки ракет».

Також видання із посиланням на двох американських посадовців пише, що можливості отримати додаткові ракети були не було, тому що обмежені запаси цього озброєння вже спрямували у регіони Близького Сходу та Азії.

За даними The New York Times, на основі інформації російського Міністерства оборони та військових блогерів, після отримання дозволу США та Великої Британії Україна здійснила щонайменше шість ракетних ударів, використавши не менше ніж 31 ракету ATACMS та 14 Storm Shadow.

Зазначили, що українські військові не коментують використання цих ракет, а також США та Україна не спростовували оприлюднені цифри.

Нагадаємо, Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч проти 19 листопада українські військові завдали удару шістьма ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області.

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