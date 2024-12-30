  • понеділок

    30 грудня, 2024

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус

На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. Фото: ДСНСНа Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. Фото: ДСНС

На Закарпатті між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району перекинувся пасажирський автобус. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, прямував за маршрутом «Мукачево – Барбово», з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти пожежі. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. Фото: ДСНСНа Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 23 грудня на об’їзній дорозі в районі Куяльницького лиману Одещини легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом.

Останні новини про: ДТП

На трасі в Миколаївській області легковик врізався у вантажівку: пасажирка та водій загинули
У Миколаївській області внаслідок ДТП загинуло дві людини
На Миколаївщині рятувальники деблокували водія, який врізався в дерево
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський суддя Кокорєв виправдався, чому відпустив нападника на тренера Корчинського: «Двоє чоловіків зʼясовували стосунки»

Аліса Мелік-Адамян
новини

ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДТП

На Миколаївщині рятувальники деблокували водія, який врізався в дерево
У Миколаївській області внаслідок ДТП загинуло дві людини
На трасі в Миколаївській області легковик врізався у вантажівку: пасажирка та водій загинули

Миколаївський суддя Кокорєв виправдався, чому відпустив нападника на тренера Корчинського: «Двоє чоловіків зʼясовували стосунки»

Як працюватиме громадський транспорт у Миколаєві на новорічні свята

53 хвилини тому

Графіки відключення світла для побутових споживачів на 30 грудня скасували

Альона Коханчук

Головне сьогодні