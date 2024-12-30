На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. Фото: ДСНС

На Закарпатті між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району перекинувся пасажирський автобус. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, прямував за маршрутом «Мукачево – Барбово», з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти пожежі. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 23 грудня на об’їзній дорозі в районі Куяльницького лиману Одещини легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом.