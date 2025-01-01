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Рекорди температур, дощі та вітер: синоптики підсумували погоду на Миколаївщині у 2024 році

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

У 2024 році синоптики зафіксували температурний максимум на Миколаївщині, а саме у 41,6 °C у липні та мінімум у -15,2 °C у січні. Найсильніший вітер досяг 26 м/с у листопаді, а найбільше опадів — 107 мм — випало у вересні.

Синоптики Миколаївського обласного центру з гідрометеорології підбили підсумки року:

  • Найвища температура: у липні в Миколаєві зафіксували 41,6 °C.
  • Найнижча температура: у січні в Первомайську стовпчик термометра опустився до -15,2 °C.
  • Найсильніший вітер: 21 листопада в Миколаєві вітер досягав швидкості 26 м/с.
  • Найбільше опадів: 5 вересня в Березанці випало 107 мм дощу.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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