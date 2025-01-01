Рекорди температур, дощі та вітер: синоптики підсумували погоду на Миколаївщині у 2024 році
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- Анна Гакман
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3:10, 01 січня, 2025
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У 2024 році синоптики зафіксували температурний максимум на Миколаївщині, а саме у 41,6 °C у липні та мінімум у -15,2 °C у січні. Найсильніший вітер досяг 26 м/с у листопаді, а найбільше опадів — 107 мм — випало у вересні.
Синоптики Миколаївського обласного центру з гідрометеорології підбили підсумки року:
- Найвища температура: у липні в Миколаєві зафіксували 41,6 °C.
- Найнижча температура: у січні в Первомайську стовпчик термометра опустився до -15,2 °C.
- Найсильніший вітер: 21 листопада в Миколаєві вітер досягав швидкості 26 м/с.
- Найбільше опадів: 5 вересня в Березанці випало 107 мм дощу.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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