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На Миколаївщині 1 січня очікується тепла погода без опадів

Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 1 січня, синоптики прогнозують мінливу хмарність та теплу погоду.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Згідно з прогнозом, опади не передбачаються, проте вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 6-11 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -3° до +2°, а вдень становитиме 5-10° тепла. У Миколаєві вночі прогнозують 0-2° тепла, вдень — 7-9° тепла.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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