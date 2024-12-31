На Миколаївщині 1 січня очікується тепла погода без опадів
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- Анна Гакман
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23:00, 31 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 1 січня, синоптики прогнозують мінливу хмарність та теплу погоду.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Згідно з прогнозом, опади не передбачаються, проте вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 6-11 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від -3° до +2°, а вдень становитиме 5-10° тепла. У Миколаєві вночі прогнозують 0-2° тепла, вдень — 7-9° тепла.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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