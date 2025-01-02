У Миколаєві пішов з життя Народний художник України Михайло Озерний

Озерний Михайло Іванович. Фото з Facebook-сторінки Спілки Художників Миколаївщини

У четвер, 2 січня, на 87 році життя пішов з життя відомий Український художник, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, Заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, почесний громадянин міста Миколаїв Озерний Михайло Іванович.

Про це повідомили у Спілці Художників Миколаївщини

Прощання відбудеться 4 січня о 10:00 у виставковій залі спілки художників Миколаєва, за адресою проспект Центральний, 96.

Раніше повідомлялося, що 8 листопада на 65-му році життя помер відомий миколаївець Дмитро Криворучко — режисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України.