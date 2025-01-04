Російські дрони вдень атакували Україну
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- Володимир Коваль
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22:25, 04 січня, 2025
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Сьогодні вдень, 4 січня, Росія атакувала територію України ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За інформацією Повітряних сил, сьогодні з 14:00 до 20:00 ворог здійснив удари різними видами озброєння, а саме: 30 ударними БпЛА, та безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.
Повідомляється, що станом на 20:00 було збито 14 ворожих дронів. Ще 16 безпілотників-імітаторів локаційно-втрачені.
Нагадаємо, російські війська вчергове обстріляли Куцурубську та Очаківську громади дронами FPV, артилерією та мінометами.
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