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Російські дрони вдень атакували Україну

Російські дрони вдень атакували Україну. Фото: Getty ImagesРосійські дрони вдень атакували Україну. Фото: Getty Images

Сьогодні вдень, 4 січня, Росія атакувала територію України ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За інформацією Повітряних сил, сьогодні з 14:00 до 20:00 ворог здійснив удари різними видами озброєння, а саме: 30 ударними БпЛА, та безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Повідомляється, що станом на 20:00 було збито 14 ворожих дронів. Ще 16 безпілотників-імітаторів локаційно-втрачені.

Нагадаємо, російські війська вчергове обстріляли Куцурубську та Очаківську громади дронами FPV, артилерією та мінометами.

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