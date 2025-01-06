Шабля Мазепи повернулась в Україну після бою Усика та Ф'юрі

Олександр Усик з шаблею Івана Мазепи. Фото: Getty Images

З Саудівської Аравії в Україну повернули шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку підіймав на рингу український боксер Олександр Усик, після здобуття другої перемоги над британцем Тайсоном Фʼюрі.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що 6 січня Київська митниця оформила у митному відношенні повернення шаблі Івана Мазепи в Україну після тимчасового вивезення в Саудівську Аравію.

«Поява зброї українського гетьмана на світовій арені стала свідченням нашого героїчного минулого та теперішнього, відображенням епохи гетьманщини, а також продемонструвала силу та дух українців», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у матч-реванші та захистив титули чемпіона світу з боксу.