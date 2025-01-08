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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Спортивна;
  • пр. Героїв України.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Залізничний;
  • пров. Прорізний;
  • пров. Південний;
  • вул. Залізнична;
  • пров. Центральний;
  • вул. 3 Поздовжня;
  • вул. 4 Поздовжня;
  • вул. В. Чорновола;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Обсерваторна;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Велика Морська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Отрадний;
  • пров. Привільний;
  • вул. Кам'яна;
  • вул. Привільна;
  • вул. Рибальська;
  • пров. Рибальський;
  • пров. Кам'яний;
  • вул. Прохолодна;
  • вул. 4 Поздовжня;
  • вул. Ізмалкова;
  • пров. 2 Поздовжний;
  • вул. 2 Поздовжня;
  • вул. 3 Поздовжня;
  • вул. 7 Лінія;
  • пров. 7 Лінії;
  • вул. 8 Лінія;
  • вул. 6 Поздовжня;
  • Херсонське шосе.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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