Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Спортивна;

пр. Героїв України.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Залізничний;

пров. Прорізний;

пров. Південний;

вул. Залізнична;

пров. Центральний;

вул. 3 Поздовжня;

вул. 4 Поздовжня;

вул. В. Чорновола;

вул. Космонавтів;

вул. Обсерваторна;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Велика Морська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Отрадний;

пров. Привільний;

вул. Кам'яна;

вул. Привільна;

вул. Рибальська;

пров. Рибальський;

пров. Кам'яний;

вул. Прохолодна;

вул. 4 Поздовжня;

вул. Ізмалкова;

пров. 2 Поздовжний;

вул. 2 Поздовжня;

вул. 3 Поздовжня;

вул. 7 Лінія;

пров. 7 Лінії;

вул. 8 Лінія;

вул. 6 Поздовжня;

Херсонське шосе.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.