Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 08 січня, 2025
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Сьогодні, 8 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Спортивна;
- пр. Героїв України.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. Залізничний;
- пров. Прорізний;
- пров. Південний;
- вул. Залізнична;
- пров. Центральний;
- вул. 3 Поздовжня;
- вул. 4 Поздовжня;
- вул. В. Чорновола;
- вул. Космонавтів;
- вул. Обсерваторна;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Велика Морська.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Отрадний;
- пров. Привільний;
- вул. Кам'яна;
- вул. Привільна;
- вул. Рибальська;
- пров. Рибальський;
- пров. Кам'яний;
- вул. Прохолодна;
- вул. 4 Поздовжня;
- вул. Ізмалкова;
- пров. 2 Поздовжний;
- вул. 2 Поздовжня;
- вул. 3 Поздовжня;
- вул. 7 Лінія;
- пров. 7 Лінії;
- вул. 8 Лінія;
- вул. 6 Поздовжня;
- Херсонське шосе.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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