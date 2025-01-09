У Миколаєві відкачали вже понад 110 тонн олії з акваторії Південного Бугу
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
15:55, 09 січня, 2025
-
У Миколаєві триває очищення акваторії річки Південний Буг після витоку олії, який стався внаслідок російського обстрілу в ніч на 28 грудня. Станом на сьогодні відкачали вже близько 114 тонн, однак роботи ще тривають.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що близько 80 квадратних метрів залишаються забрудненими в районі затоки лиману. Також розповсюдження олії плями не фіксується.
«Наразі триває процес визначення підрядної організації, яка завершить очищення дзеркала води лиману за допомогою органічних сорбентів», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуарз рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».
Останні новини про: Війна в Україні