У Миколаєві відкачали вже понад 110 тонн олії з акваторії Південного Бугу

З Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві триває очищення акваторії річки Південний Буг після витоку олії, який стався внаслідок російського обстрілу в ніч на 28 грудня. Станом на сьогодні відкачали вже близько 114 тонн, однак роботи ще тривають.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що близько 80 квадратних метрів залишаються забрудненими в районі затоки лиману. Також розповсюдження олії плями не фіксується.

«Наразі триває процес визначення підрядної організації, яка завершить очищення дзеркала води лиману за допомогою органічних сорбентів», — додали у повідомленні.

З Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада

З Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада