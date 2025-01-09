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У Миколаєві відкачали вже понад 110 тонн олії з акваторії Південного Бугу

З Південного Бугу вже відкачали 100 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 січня. Фото: Миколаївська міська радаЗ Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві триває очищення акваторії річки Південний Буг після витоку олії, який стався внаслідок російського обстрілу в ніч на 28 грудня. Станом на сьогодні відкачали вже близько 114 тонн, однак роботи ще тривають.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що близько 80 квадратних метрів залишаються забрудненими в районі затоки лиману. Також розповсюдження олії плями не фіксується.

«Наразі триває процес визначення підрядної організації, яка завершить очищення дзеркала води лиману за допомогою органічних сорбентів», — додали у повідомленні.

З Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська радаЗ Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада
З Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська радаЗ Південного Бугу вже відкачали 110 тонн олії, яка потрапила до річки через обстріл. Фото: Миколаївська міська рада

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