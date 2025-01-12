РФ завдала два авіаудари по інтернату для літніх людей у Курській області: є загибла
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- Анна Гакман
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15:12, 12 січня, 2025
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Російська авіація здійснила два авіаудари по будівлі інтернату для літніх людей у Суджі Курської області.
Про це повідомив пресофіцер військової комендатури Курської області Олексій Дмитрашківський.
Він розповів, що внаслідок авіаудару загинула одна жінка. Приміщення зазнало значних пошкоджень, а понад 70 людей, зокрема осіб з інвалідністю, потребують термінового перевезення.
«Всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на цей час досить тяжкий», — пояснив Дмитрашківський.
Нагадаємо, протягом тижня росіяни скинули майже 700 авіабомб та запустили більш ніж 600 ударних дронів по Україні.
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