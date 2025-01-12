РФ завдала два авіаудари по інтернату для літніх людей у Курській області: є загибла

РФ завдала два авіаудари по інтернату для літніх людей у Курській області, фото з відкритих джерел

Російська авіація здійснила два авіаудари по будівлі інтернату для літніх людей у Суджі Курської області.

Про це повідомив пресофіцер військової комендатури Курської області Олексій Дмитрашківський.

Він розповів, що внаслідок авіаудару загинула одна жінка. Приміщення зазнало значних пошкоджень, а понад 70 людей, зокрема осіб з інвалідністю, потребують термінового перевезення.

«Всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на цей час досить тяжкий», — пояснив Дмитрашківський.

Нагадаємо, протягом тижня росіяни скинули майже 700 авіабомб та запустили більш ніж 600 ударних дронів по Україні.