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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 13 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • пр. Центральний;
  • вул. 10 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. Степова.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Г. Матуляка;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • Херсонське шосе.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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