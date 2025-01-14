Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Героїв України;

пров. Парусний;

вул. Флотська;

пров. Корабельний;

пров. Лінійний;

пров. Флотський;

пров. Матроський;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Дачна;

вул. Є. Логінова;

вул. Лазурна;

пров. З Парніковий;

вул. Абрикосова;

пров. 2 Парниковий;

вул. Леваневців;

вул. Біла;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Спортивна;

пров. Білий;

пров. Світлий;

вул. Світла.

Реклама

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Спортивна;

вул. Г. Гонгадзе;

вул. Морехідна;

пр. Центральний;

вул. Водопровідна;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Є. Логінова;

пров. 4 Парниковий;

вул. Абрикосова;

вул. Біла;

вул. Дачна;

Новий інвалідний хутір;

пров. 5 Парниковий;

пров. Авіаційний;

вул. Леваневців;

вул. Григор'єва;

вул. Шосейна;

вул. Бузника;

вул. Г. Петрової.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пр. Героїв України;

вул. 10 Поздовжня;

вул. 11 Поздовжня;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 5 Лінія;

А проїзд;

Б проїзд;

Г проїзд;

вул. 3 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.