Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 14 січня, 2025
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Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пр. Героїв України;
- пров. Парусний;
- вул. Флотська;
- пров. Корабельний;
- пров. Лінійний;
- пров. Флотський;
- пров. Матроський;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. Дачна;
- вул. Є. Логінова;
- вул. Лазурна;
- пров. З Парніковий;
- вул. Абрикосова;
- пров. 2 Парниковий;
- вул. Леваневців;
- вул. Біла;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Спортивна;
- пров. Білий;
- пров. Світлий;
- вул. Світла.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Спортивна;
- вул. Г. Гонгадзе;
- вул. Морехідна;
- пр. Центральний;
- вул. Водопровідна;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Є. Логінова;
- пров. 4 Парниковий;
- вул. Абрикосова;
- вул. Біла;
- вул. Дачна;
- Новий інвалідний хутір;
- пров. 5 Парниковий;
- пров. Авіаційний;
- вул. Леваневців;
- вул. Григор'єва;
- вул. Шосейна;
- вул. Бузника;
- вул. Г. Петрової.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пр. Героїв України;
- вул. 10 Поздовжня;
- вул. 11 Поздовжня;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. 5 Лінія;
- А проїзд;
- Б проїзд;
- Г проїзд;
- вул. 3 Лінія.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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