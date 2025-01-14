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Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • пров. Парусний;
  • вул. Флотська;
  • пров. Корабельний;
  • пров. Лінійний;
  • пров. Флотський;
  • пров. Матроський;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Дачна;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Лазурна;
  • пров. З Парніковий;
  • вул. Абрикосова;
  • пров. 2 Парниковий;
  • вул. Леваневців;
  • вул. Біла;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Спортивна;
  • пров. Білий;
  • пров. Світлий;
  • вул. Світла.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Спортивна;
  • вул. Г. Гонгадзе;
  • вул. Морехідна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Водопровідна;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Є. Логінова;
  • пров. 4 Парниковий;
  • вул. Абрикосова;
  • вул. Біла;
  • вул. Дачна;
  • Новий інвалідний хутір;
  • пров. 5 Парниковий;
  • пров. Авіаційний;
  • вул. Леваневців;
  • вул. Григор'єва;
  • вул. Шосейна;
  • вул. Бузника;
  • вул. Г. Петрової.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • вул. 10 Поздовжня;
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 5 Лінія;
  • А проїзд;
  • Б проїзд;
  • Г проїзд;
  • вул. 3 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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