Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 15 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Троїцька;

вул. Дніпровська;

вул. Лазурна;

вул. Є. Логінова;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

Залізничне селище;

вул. Індустріальна;

вул. Курортна;

пров. Курортний;

Старий інвалідний хутір;

пров. 3 Парниковий;

пров. 4 Парниковий;

вул. Біла;

пров. 2 Парніковий;

вул. Привокзальна;

вул. Пластунська;

пров. 1 Парниковий.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Олександра Довженка;

вул. О. Янати;

вул. Побережна;

Проїзд Узбережний;

вул. І. Франка;

вул. Марії Заньковецької;

пров. 1 Козацький;

вул. Приміська;

пров. Колективний;

вул. Літня;

вул. Коцюбинського;

вул. Декоративна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.