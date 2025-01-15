Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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5:45, 15 січня, 2025
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Сьогодні, 15 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Троїцька;
- вул. Дніпровська;
- вул. Лазурна;
- вул. Є. Логінова;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- Залізничне селище;
- вул. Індустріальна;
- вул. Курортна;
- пров. Курортний;
- Старий інвалідний хутір;
- пров. 3 Парниковий;
- пров. 4 Парниковий;
- вул. Біла;
- пров. 2 Парніковий;
- вул. Привокзальна;
- вул. Пластунська;
- пров. 1 Парниковий.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Космонавтів;
- вул. Олександра Довженка;
- вул. О. Янати;
- вул. Побережна;
- Проїзд Узбережний;
- вул. І. Франка;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. 1 Козацький;
- вул. Приміська;
- пров. Колективний;
- вул. Літня;
- вул. Коцюбинського;
- вул. Декоративна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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