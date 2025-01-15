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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 15 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Троїцька;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Лазурна;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • Залізничне селище;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Курортна;
  • пров. Курортний;
  • Старий інвалідний хутір;
  • пров. 3 Парниковий;
  • пров. 4 Парниковий;
  • вул. Біла;
  • пров. 2 Парніковий;
  • вул. Привокзальна;
  • вул. Пластунська;
  • пров. 1 Парниковий.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Космонавтів;
  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. О. Янати;
  • вул. Побережна;
  • Проїзд Узбережний;
  • вул. І. Франка;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. 1 Козацький;
  • вул. Приміська;
  • пров. Колективний;
  • вул. Літня;
  • вул. Коцюбинського;
  • вул. Декоративна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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