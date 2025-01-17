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На Миколаївщині рятувальники знешкодили чотири снаряди

Рятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіРятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

На Миколаївщині триває розмінування територій. Сьогодні, 17 січня, піротехніки вилучили та знешкодили чотири снаряди. 

Як зазначили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області, окрім планового розмінування великих ділянок, фахівці працюють над заявками від мешканців, зокрема з деокупованих територій та районів, де велися активні бойові дії. Рятувальники закликають жителів дотримуватися правил безпеки. 

«Шановні громадяни! Окремі райони нашої області попри постійну роботу саперів залишаються «забрудненими» у вибухонебезпечному плані. Якщо натрапили на підозрілий предмет, ТОП-порад, які збережуть вам життя: відійдіть від знахідки якомога далі. Не торкайтеся її ні в якому разі і не дозволяйте такі маніпуляції іншим. Позначте місце виявлення і негайно повідомляйте про це підрозділи ДСНС за номером 101 або поліції — 102. Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть точне розташування підозрілої знахідки», — говориться у повідомленні. 

Рятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіРятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області
Рятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіРятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області
Рятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіРятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області
Вибухонебезпечні предмети, які знешкодили на території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіВибухонебезпечні предмети, які знешкодили на території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області
Рятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіРятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області
Рятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській областіРятувальники-піротехніки розміновують території Миколаївщини. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині хлопчику відірвало пальці вибухівкою, яку батько приніс додому.

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