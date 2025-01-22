Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину після обстрілу Миколаєва дронами-камікадзе

Наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного ввечері 21 січня. Збройні сили РФ завдали удару по місту дронами-камікадзе, попередньо типу «Шахед».

Обстріл тривав із 22:40 до 23:11, внаслідок чого постраждала місцева мешканка, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства та об’єкти цивільної інфраструктури.

Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції та СБУ фіксують руйнування й документують наслідки атаки для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня, фото: Миколаївська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім шахедів, ще дев'ять збили.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

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В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

У поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

Крім того, частина мешканців житлових будинків залишились без тепла, світла та газу.

Також у коментарі «МикВісті» миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки.