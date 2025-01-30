The Kyiv Independent оголосив збір на підтримку трьох регіональних медіа, серед яких МикВісті

Журналісти онлайн-медіа «МикВісті»

Через ризики, пов’язані із призупиненням підтримки України з боку США, The Kyiv Independent оголосив збір коштів на 50 тисяч доларів для підтримки трьох регіональних медіа в прифронтових регіонах — «МикВісті», а також «Цукр» із Сум та «Ґвара Медіа» з Харкова. Збір запустили на міжнародній фандрайзинговій платформі GoFundMe, і наразі зібрано понад 20 тисяч фунтів.

Як повідомив головний операційний директор «The Kyiv Independent» Захар Процюк, їхнє видання вже задонатило перших 20% від суми фандрейзера, а саме 10 тисяч доларів.

«Усі три видання роблять чудову журналістику у своїх спільнотах, боряться за успішну бізнес-модель. Усі три постраждали від заморозки фінансування. Ми хочемо їх підтримати, бо віримо у важливість незалежної журналістики під час війни», – написав він у своїх соціальних мережах.

Наразі зібрано понад 20 тисяч фунтів, скриншот з сайту gofundme

Головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко пояснила, чому видання вирішило підтримати регіональні медіа. «Постраждали багато сфер, але ми вирішили зосередитись на допомозі тій, яку добре знаємо – медіа. Наш найкращий ресурс – це сфокусований доступ до великої аудиторії, яка цікавиться і підтримує Україну. [...] Щойно запустили окремий фандрейзер для трьох регіональних ньюзрумів в Сумах, Харкові і Миколаєві. Хочемо зібрати 50 тисяч доларів для них. Перші двадцять відсотків, тобто десять тисяч доларів, ми пожертвували самі, з бюджету нашого медіа. Раді мати можливість це зробити», – написала вона. Своєю чергою, СЕО «МикВісті» Олег Деренюга подякував The Kyiv Independent за підтримку та наголосив на важливості фінансування локальних медіа в умовах війни. «Це більше, ніж просто фінансова підтримка. Це визнання важливості локальних медіа, які працюють в умовах війни, без належного ресурсу, але з відданістю, що не піддається виміру грошима. Дякую колегам за солідарність. І тим, хто вже долучився, і тим, хто ще долучиться», – написав він. Нагадаємо, раптова зупинка фінансування всіх проєктів США створила серйозний виклик для українських медіа. Не стали виключенням і локальні видання Миколаївської області. Медіа, які останніми роками демонстрували якісну журналістику, тепер можуть стикнутися з етичним вибором: публікувати джинсу й рекламу казино чи скорочувати витрати, звільняти журналістів або взагалі припиняти діяльність. Проблема ускладнюється ще й загальним скороченням активності донорів, яке розпочалося восени 2024 року. Це кризове зниження фінансування ставить медіа перед необхідністю шукати нові джерела доходів і адаптуватися до нових умов під час повномасштабної війни, яка триває майже три роки. Про те, як зупинка фінансування США впливає на медіа Миколаївщини читайте у матеріалі Катерини Середи, представниці Інституту масової інформації в Миколаївській області.

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