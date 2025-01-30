The Kyiv Independent оголосив збір на підтримку трьох регіональних медіа, серед яких МикВісті
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- Анна Гакман
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23:57, 30 січня, 2025
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Через ризики, пов’язані із призупиненням підтримки України з боку США, The Kyiv Independent оголосив збір коштів на 50 тисяч доларів для підтримки трьох регіональних медіа в прифронтових регіонах — «МикВісті», а також «Цукр» із Сум та «Ґвара Медіа» з Харкова. Збір запустили на міжнародній фандрайзинговій платформі GoFundMe, і наразі зібрано понад 20 тисяч фунтів.
Як повідомив головний операційний директор «The Kyiv Independent» Захар Процюк, їхнє видання вже задонатило перших 20% від суми фандрейзера, а саме 10 тисяч доларів.
«Усі три видання роблять чудову журналістику у своїх спільнотах, боряться за успішну бізнес-модель. Усі три постраждали від заморозки фінансування. Ми хочемо їх підтримати, бо віримо у важливість незалежної журналістики під час війни», – написав він у своїх соціальних мережах.
Головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко пояснила, чому видання вирішило підтримати регіональні медіа.
«Постраждали багато сфер, але ми вирішили зосередитись на допомозі тій, яку добре знаємо – медіа. Наш найкращий ресурс – це сфокусований доступ до великої аудиторії, яка цікавиться і підтримує Україну. [...] Щойно запустили окремий фандрейзер для трьох регіональних ньюзрумів в Сумах, Харкові і Миколаєві. Хочемо зібрати 50 тисяч доларів для них. Перші двадцять відсотків, тобто десять тисяч доларів, ми пожертвували самі, з бюджету нашого медіа. Раді мати можливість це зробити», – написала вона.
Своєю чергою, СЕО «МикВісті» Олег Деренюга подякував The Kyiv Independent за підтримку та наголосив на важливості фінансування локальних медіа в умовах війни.
«Це більше, ніж просто фінансова підтримка. Це визнання важливості локальних медіа, які працюють в умовах війни, без належного ресурсу, але з відданістю, що не піддається виміру грошима. Дякую колегам за солідарність. І тим, хто вже долучився, і тим, хто ще долучиться», – написав він.
Нагадаємо, раптова зупинка фінансування всіх проєктів США створила серйозний виклик для українських медіа. Не стали виключенням і локальні видання Миколаївської області. Медіа, які останніми роками демонстрували якісну журналістику, тепер можуть стикнутися з етичним вибором: публікувати джинсу й рекламу казино чи скорочувати витрати, звільняти журналістів або взагалі припиняти діяльність.
Проблема ускладнюється ще й загальним скороченням активності донорів, яке розпочалося восени 2024 року. Це кризове зниження фінансування ставить медіа перед необхідністю шукати нові джерела доходів і адаптуватися до нових умов під час повномасштабної війни, яка триває майже три роки. Про те, як зупинка фінансування США впливає на медіа Миколаївщини читайте у матеріалі Катерини Середи, представниці Інституту масової інформації в Миколаївській області.
Щоб знайти якісне видання, зокрема, у своєму регіоні, можете скористатися цими даними:
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Список прозорих і відповідальних медіа, відомий як Білий список;
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Мапа рекомендованих медіа;
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мережа медіа “Вікно Відновлення”;
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українські розслідувачі: Bihus.info, DII-Ukraine, Кримський центр журналістських розслідувань, Миколаївський центр журналістських розслідувань (NikCenter), Наші Гроші, NGL.media, Слідство.Інфо, Texty.org.ua, Четверта влада, Центр публічних розслідувань, Сила Правди, Запорізький центр розслідувань та інші.
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Українські медійні організації: Інститут масової інформації (ІМІ), ГО “Детектор медіа” (ДМ), Львівський МедіаФорум, Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП), Платформа прав людини (ППЛ), Лабораторія цифрової безпеки, Фундація “Суспільність”, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, Інтерньюз-Україна і багато інших.
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Медіа, яке може бути не згадане в цих мережах, але яке важливе для вас і якому ви довіряєте, – підтримайте його.
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