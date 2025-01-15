ЗМІ не нестимуть відповідальності за негативні коментарі користувачів, якщо видалятимуть їх протягом 3 днів — Верховна Рада ухвалила закон

ЗМІ не не нестимуть відповідальності за коментарі користувачів, якщо видалятимуть їх протягом 3 днів, фото з сайту Детектор медіа

Українські онлайн-медіа зможуть уникнути відповідальності за образливі або некоректні коментарі користувачів, якщо видалять їх протягом трьох днів після отримання відповідної ухвали суду, скарги чи припису Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Сьогодні, 14 січня Верховна Рада України ухвалила даний законопроєкт №1132, ініціатором якого є голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Отже, документ визначає випадки, коли журналісти та медіа не відповідатимуть за поширення інформації. Згідно із законом, журналісти не нестимуть відповідальності, якщо:

• вони дослівно або без перекручень передрукували матеріал іншого медіа чи іноземного видання із зазначенням джерела;

• інформація була отримана у відповідь на офіційний запит або взята з офіційних сайтів державних органів;

• вони цитували публічні виступи або заяви посадових осіб чи народних депутатів;

• матеріал містився в прямих ефірах, і медіа доклало зусиль, щоб запобігти порушенням.

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Чому влада Миколаєва обмежила доступ журналістів до міськради?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

У червні 2024 року у Миколаївській міській раді запровадили нові правила доступу для представників засобів масової інформації. Тепер журналісти можуть потрапити до будівлі лише за запрошенням посадовців.

Нові правила доступу до Миколаївської міської ради регулюються «Інструкцією з організації охорони та забезпечення пропускного режиму», яка була затверджена розпорядженням міського голови ще 3 лютого 2022 року.

Відповідно до Інструкції, представники всеукраїнських, обласних та міських ЗМІ, включно з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, можуть потрапити до будівлі за списками заходів, які готує організаційний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.