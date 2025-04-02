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Після штрафу за корупцію голова села на Миколаївщині Хоміцький повернувся на посаду

Березанский поселковый голова Валерий Хомицкий. Фото: «НикВести»Березанський селищний голова Валерій Хоміцький. Фото: «МикВісті»

Березанський селищний голова Валерій Хоміцький, обвинувачений у корупції, повернувся на посаду, що викликало обурення серед частини місцевих жителів.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного. 

Як відомо, влітку 2024 року посадовець погрожував фермеру блокуванням роботи на 50 гектарах землі та вилученням техніки, якщо той не заплатить. Спочатку сума «винагороди» становила 300 тисяч гривень, але пізніше голова зважив на фінансові труднощі підприємця й погодився на 200 тисяч гривень.

За рішенням суду, 7 березня 2025 року, замість тюремного строку він перерахував один мільйон гривень на підтримку Збройних сил України.

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«Пізніше вже, 17 березня, я почув, що все ж суд направив вирок офіційно до селищної ради. Я прийшов 18-го й запитав: «Де рішення?». Він не повинен був його брати, бо це конфлікт інтересів, корупція. Повинна була взяти секретарка і звільнити його, але він забрав той вирок», — розповідає Суспільному місцевий житель Валерій Поліщук.

Зазначається, що депутат селищної ради Сергій Токар звернувся з депутатським запитом, щоб отримати роз’яснення ситуації. Він зазначив, що селищний голова Валерій Хоміцький повинен був скликати позачергову сесію, зібрати депутатів і оголосити про конфлікт інтересів.  

Секретарка селищної ради Ірина Гопайнич підтвердила, що станом на 2 квітня Хоміцький продовжує обіймати посаду селищного голови. До цього протягом чотирьох місяців обов’язки керівника виконувала вона, оскільки в цей період посадовець був відсторонений.

За словами юриста Андрія Саченка, існують законні підстави для звільнення Валерія Хоміцького.

Нагадаємо, поліція затримала Березанського селищного голову 3 жовтня 2024 року. А 6 жовтня слідчий суддя відсторонив його від виконання повноважень. Зазначається, що 15 березня 2025 року, за місяць після того, як посадовець визнав себе винним у корупційній справі, він прозвітував громаді про свою діяльність у 2024 році.

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