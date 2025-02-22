Літературні ініціативи: у Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
15:15, 22 лютого, 2025
-
У пʼятницю, 21 лютого, в Миколаїв завітали автори та представники літературно-волонтерського десанту Українського ПЕН в рамках поїздок на прифронтові та деокуповані території України.
Шестеро літераторів зустрілись з читачами в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва, повідомляє кореспондентка «МикВісті».
«Український ПЕН» — культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів – журналістів, письменників, драматургів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів, фотографів та ілюстраторів.
Миколаївську бібліотеку відвідали президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, літературознавиця та журналістка Тетяна Огаркова, директор Українського інституту і фахівець з культурного менеджменту Володимир Шейк, письменниці та поетки Катерина Калитко і Світлана Поваляєва, а також виконавчий директор Українського ПЕН Максим Ситніков.
За словами президента Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, організація охоплює майже 200 літераторів, які впроваджують та підтримують культурні проєкти в Україні.
«Наша організація обʼєднує майже 200 українських письменників з різних регіонів України. Це поети, прозаїки, журналісти, правозахисники та люди з інших сфер культури. Ми постійно подорожуємо Україною, тому що наша країна дуже багата, дуже широка та цікава», — каже Володимир Єрмоленко.
Також він додав, що письменники Українського ПЕН часто відвідують Миколаївщину та інші регіони України, зокрема прифронтові та деокуповані.
«Миколаїв дуже дорогий нашому серцю. Ми приїхали сюди після повномасштабного вторгнення, а саме після звільнення Херсона. Ми часто буваємо на Миколаївщині, завтра їдемо в Херсон. Також дуже часто ми приїжджаємо до Харківщини, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини, Одещини, ну і звичайно на захід теж. Однак, для нас важливі прифронтові регіони», — додав президент ПЕН.
Під час заходу письменники обговорили важливість української культури, розвиток літературних ініціатив на деокупованих територіях, а також поетки Катерина Калитко і Світлана Поваляєва зачитали вірші.
Нагадаємо, 21 лютого, у Миколаєві відбувся ІІ Південний фестиваль до Міжнародного дня рідної мови. Захід обʼєднав представників Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Чому ви читаєте «МикВісті»? Яка наша діяльність найбільш важлива для вас? Та чи хотіли б ви стати частиною спільноти читачів? Пройдіть опитування, це анонімно і займе 5 хвилин вашого часу
Останні новини про: Миколаїв