Літературні ініціативи: у Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 21 лютого, в Миколаїв завітали автори та представники літературно-волонтерського десанту Українського ПЕН в рамках поїздок на прифронтові та деокуповані території України.

Шестеро літераторів зустрілись з читачами в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

«Український ПЕН» — культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів – журналістів, письменників, драматургів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів, фотографів та ілюстраторів.

Миколаївську бібліотеку відвідали президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, літературознавиця та журналістка Тетяна Огаркова, директор Українського інституту і фахівець з культурного менеджменту Володимир Шейк, письменниці та поетки Катерина Калитко і Світлана Поваляєва, а також виконавчий директор Українського ПЕН Максим Ситніков.

За словами президента Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, організація охоплює майже 200 літераторів, які впроваджують та підтримують культурні проєкти в Україні.

«Наша організація обʼєднує майже 200 українських письменників з різних регіонів України. Це поети, прозаїки, журналісти, правозахисники та люди з інших сфер культури. Ми постійно подорожуємо Україною, тому що наша країна дуже багата, дуже широка та цікава», — каже Володимир Єрмоленко.

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

Також він додав, що письменники Українського ПЕН часто відвідують Миколаївщину та інші регіони України, зокрема прифронтові та деокуповані.

«Миколаїв дуже дорогий нашому серцю. Ми приїхали сюди після повномасштабного вторгнення, а саме після звільнення Херсона. Ми часто буваємо на Миколаївщині, завтра їдемо в Херсон. Також дуже часто ми приїжджаємо до Харківщини, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини, Одещини, ну і звичайно на захід теж. Однак, для нас важливі прифронтові регіони», — додав президент ПЕН.

Під час заходу письменники обговорили важливість української культури, розвиток літературних ініціатив на деокупованих територіях, а також поетки Катерина Калитко і Світлана Поваляєва зачитали вірші.

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

У Миколаїв завітали письменники Українського ПЕН. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 21 лютого, у Миколаєві відбувся ІІ Південний фестиваль до Міжнародного дня рідної мови. Захід обʼєднав представників Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.