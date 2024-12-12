«Репортерів без кордонів»: у 2024 році у світі вбили 54 журналісти, більше половини — у зонах конфліктів

Цього року у світі вбили 54 журналісти, 31 — у зонах військових конфліктів. Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів».

Найбільш небезпечними країнами стали Ірак, Судан, М'янма, Україна та Газу, де кількість вбитих медійників досягла п’ятирічного максимуму, становлячи 57,4%.

Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Газа виділяється як найнебезпечніший регіон у світі, де за останні п’ять років було вбито найбільшу кількість журналістів у зв’язку з їх професійною діяльністю.

В той же час, за даними ІМІ, з початку повномасштабної війни РФ вбили 91 журналіста, а 329 медіа припинили свою роботу.

Генеральний директор RSF Тібо Брюттен присвятив цей звіт українській журналістці Вікторії Рощиній. Про її загибель у російському полоні стало відомо 10 жовтня цього року.

Зазначається, що до моменту публікації звіту російська влада не надала жодних пояснень щодо обставин смерті журналістки та не повернула її тіло.

«Інформування не є злочином, але вбити когось, щоб змусити його замовкнути — є», — сказав він.

У 2024 році у світі затримали 550 медійників, зокрема в Росії (+8) та Ізраїлі (+17). Країнами, де утримується найбільше журналістів, є Китай, М'янма, Ізраїль та Білорусь.

Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Майже 100 журналістів досі вважаються зниклими безвісти у 34 країнах світу. Понад чверть цих журналістів зникли за останні 10 років.

«Журналісти не вмирають, їх вбивають; вони не перебувають у в'язниці, їх туди кидають режими; вони не зникають, їх викрадають. Ці злочини, часто організовані урядами або озброєними групами, порушують міжнародне право і занадто часто залишаються безкарними. Ми повинні змінити хід подій, нагадати собі, громадянам, що журналісти гинуть саме задля нас, щоб інформувати нас. Захищати тих, хто нас інформує — це захищати правду», — впевнений Тібо Брюттен.

Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого 2022 року в Миколаївській області змушені були припинити свою роботу 30 медіа. Регіон увійшов до четвірки лідерів за цим показником по країні.