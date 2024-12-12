  • четвер

    12 грудня, 2024

  • -0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • -0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Репортерів без кордонів»: у 2024 році у світі вбили 54 журналісти, більше половини — у зонах конфліктів

Цього року у світі вбили 54 журналісти, 31 — у зонах військових конфліктів. Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів».

Найбільш небезпечними країнами стали Ірак, Судан, М'янма, Україна та Газу, де кількість вбитих медійників досягла п’ятирічного максимуму, становлячи 57,4%.

Інфографіка: «Репортери без кордонів»Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Газа виділяється як найнебезпечніший регіон у світі, де за останні п’ять років було вбито найбільшу кількість журналістів у зв’язку з їх професійною діяльністю. 

В той же час, за даними ІМІ, з початку повномасштабної війни РФ вбили 91 журналіста, а 329 медіа припинили свою роботу.

Генеральний директор RSF Тібо Брюттен присвятив цей звіт українській журналістці Вікторії Рощиній. Про її загибель у російському полоні стало відомо 10 жовтня цього року. 

Зазначається, що до моменту публікації звіту російська влада не надала жодних пояснень щодо обставин смерті журналістки та не повернула її тіло.

«Інформування не є злочином, але вбити когось, щоб змусити його замовкнути — є», — сказав він.

У 2024 році у світі затримали 550 медійників, зокрема в Росії (+8) та Ізраїлі (+17). Країнами, де утримується найбільше журналістів, є Китай, М'янма, Ізраїль та Білорусь.

Інфографіка: «Репортери без кордонів»Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Майже 100 журналістів досі вважаються зниклими безвісти у 34 країнах світу. Понад чверть цих журналістів зникли за останні 10 років.

«Журналісти не вмирають, їх вбивають; вони не перебувають у в'язниці, їх туди кидають режими; вони не зникають, їх викрадають. Ці злочини, часто організовані урядами або озброєними групами, порушують міжнародне право і занадто часто залишаються безкарними. Ми повинні змінити хід подій, нагадати собі, громадянам, що журналісти гинуть саме задля нас, щоб інформувати нас. Захищати тих, хто нас інформує — це захищати правду», — впевнений Тібо Брюттен.

Інфографіка: «Репортери без кордонів»Інфографіка: «Репортери без кордонів»
Інфографіка: «Репортери без кордонів»Інфографіка: «Репортери без кордонів»

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого 2022 року в Миколаївській області змушені були припинити свою роботу 30 медіа. Регіон увійшов до четвірки лідерів за цим показником по країні.

Останні новини про: Медіа

Ми важливі для людей, і це дуже надихає. Інтерв’ю з головним редактором херсонського «МОСТу» Сергієм Нікітенком
«МикВісті» потрапили на оновлену мапу рекомендованих медіа, розроблену ІМІ та ДМ
Миколаївщина в четвірці регіонів за кількістю закритих медіа від початку повномасштабного вторгнення
Реклама

Читайте також:

новини

Пункти видачі води у Миколаєві хочуть перевести на автономне живлення: поки без світла працює половина

Олена Козубовська
новини

Мешканець багатоповерхівки в Миколаєві поскаржився в Мінрегіон та НАЗК через конфлікт за прибудинкову територію

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві демонтують частину огорожі біля ресторану Maison, щоб відкрити доступ до зеленої зони

Аліса Мелік-Адамян
новини

Наглядові ради при миколаївських КП будуть керівним органом з відповідальністю за їх рішення, — радниця Сєнкевича

Олена Козубовська

Останні новини про: Медіа

Миколаївщина в четвірці регіонів за кількістю закритих медіа від початку повномасштабного вторгнення
«МикВісті» потрапили на оновлену мапу рекомендованих медіа, розроблену ІМІ та ДМ
Ми важливі для людей, і це дуже надихає. Інтерв’ю з головним редактором херсонського «МОСТу» Сергієм Нікітенком

Пункти видачі води у Миколаєві хочуть перевести на автономне живлення: поки без світла працює половина

У Миколаєві продають ресторан Daily та пивоварню

43 хвилини тому

Миколаїв купив у кредит 5 підмітально-прибиральних машин та обладнання до них за ₴43 млн

Головне сьогодні