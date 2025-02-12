  • середа

    12 лютого, 2025

  • 0.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • 0.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У СБУ заявили про затримання російського агента у своїх лавах

Затримання підозрюваного у зраді. Фото: СБУЗатримання підозрюваного у зраді. Фото: СБУ

У СБУ заявили про затримання керівника штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України. Повідомляється, що він працював на Росію.

У відомстві зазначили, що спецоперацію з його затримання очолював голова СБУ Василь Малюк. Служба задокументувала 14 епізодів, коли затриманий співпрацював з РФ.

Українські спецслужбовці проникли в телефони та компʼютери підозрюваного. Через нього вони передали росіянам дезінформацію. 

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», — сказав Василь Малюк.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки викрила та затримала на Київщині «крота» російської розвідки, який, перебуваючи у лавах Національної гвардії, збирав та передавав росіянам розвіддані про «Гвардію наступу» МВС України.

Останні новини про: СБУ

Вибух в ТЦК Рівного: за даними СБУ, росіяни «втемну» підірвали завербованого агента
Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які підпалювали військові автівки та готували теракти біля ТЦК
Голову сільради на Одещині підозрюють у розкраданні ₴3 млн бюджетних коштів
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік з бібліотек вилучили понад 200 тисяч книг, а нових купили 40 тисяч

Аліна Квітко
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити автобуси до Казарського

Даріна Мельничук
новини

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Кім розказав про перемовини з Південною Кореєю щодо розширення траси Миколаїв — Одеса

Аліна Квітко

Останні новини про: СБУ

Голову сільради на Одещині підозрюють у розкраданні ₴3 млн бюджетних коштів
Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які підпалювали військові автівки та готували теракти біля ТЦК
Вибух в ТЦК Рівного: за даними СБУ, росіяни «втемну» підірвали завербованого агента

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

2 години тому

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Головне сьогодні