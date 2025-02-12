У СБУ заявили про затримання російського агента у своїх лавах

Затримання підозрюваного у зраді. Фото: СБУ

У СБУ заявили про затримання керівника штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України. Повідомляється, що він працював на Росію.

У відомстві зазначили, що спецоперацію з його затримання очолював голова СБУ Василь Малюк. Служба задокументувала 14 епізодів, коли затриманий співпрацював з РФ.

Українські спецслужбовці проникли в телефони та компʼютери підозрюваного. Через нього вони передали росіянам дезінформацію.

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», — сказав Василь Малюк.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки викрила та затримала на Київщині «крота» російської розвідки, який, перебуваючи у лавах Національної гвардії, збирав та передавав росіянам розвіддані про «Гвардію наступу» МВС України.