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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули сімох дітей

Ілюстраційне фото: Українська правдаЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернули сімох дітей. Ілюстраційне фото: Українська правда

У четвер, 20 лютого, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще семеро дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, врятували сімох хлопчиків, віком від 3 до 17 років.

«П’ять наших родин пройшли пекло російської окупації, але головне — нині вони вільні! Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу», — пише Олександр Прокудін.

Він додав, що з початку 2025 року з тимчасово окупованої Херсонської області повернули вже 20 дітей. 

Зазначається, що рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента «Bring Kids Back UA» та діяльності команди «Save Ukraine». 

Нагадаємо, з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця, який пережив катування росіян.

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